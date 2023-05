Gerichtlicher Vergleich verhindert Warnstreik bei der Bahn

Am Montag traten in Holland im US-Bundesstaat Ohio mehr als 500 Arbeiter der Clarios Batteriefabrik in den Streik. Clarios ist der weltweit größte Hersteller von Blei-Säure-Batterien für Autos und produziert diese in den USA, Europa und Asien. Das Unternehmen will seine Produktion auf Batterien für E-Autos ausweiten. Die Arbeiter der Fabrik in Holland, Ohio hatten Ende April mit 99,9 Prozent das Angebot des Unternehmens abgelehnt, die Löhne um drei Prozent zu erhöhen! Das ist angesichts der Inflation viel zu wenig. Die Arbeitsbedingungen in dem Werk sind extrem gefährlich, auch wegen der Giftstoffe, vor allem Blei und hart wegen der Zwölf-Stunden-Schichten.