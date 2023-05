Wahlen in der Türkei

Warum Yeşil Sol Parti wählen?

In einem Interview, das auf "Rote Fahne News" erschienen ist, berichtet Süleyman Gürcan von der Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa (ATIK) von einer Allianz Emek ve Özgürlük İttifakı (Allianz für Arbeit und Freiheit).¹ Da das Internationalistische Bündnis die türkischen Staatsbürger in Deutschland zur Wahl der YSP (Yeşil Sol Parti [Grüne Linkspartei]) aufruft, sorgte das unter anderem bei einer Leserin, die sich an die Redaktion wandte, für Verwirrung. Dazu ein Türkei-Experte: