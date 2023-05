Die brutalen politisch motivierten Morde in den Philippinen gehen weiter

Die Bauernrechtsgruppe Tanggol Magsasaka aus Negros Occidental (NO) forderte die Menschenrechtskommission (CHR) auf, den Mord an dem Bauern Crispin Tingal am 3. Mai in Himamaylan City, zu untersuchen. Die philippinische Armee behauptete, er sei bei einem Zusammenstoß mit der New People's Army (NPA) getötet worden. Die Familie von Tingal bestritt jedoch die Behauptung des Militärs.

Tingal war ein Bauer und Vater von sieben Kindern. Die Mediengruppe Paghimutad aus Negros berichtete, Tingal sei gefesselt, geschlagen und erschossen worden. Einer von Tingals Söhnen wurde Berichten zufolge ebenfalls von Angehörigen der philippinischen Armee gejagt, konnte aber entkommen. Der Vorfall ereignete sich, nachdem Tingal Berichten zufolge an einem Seminar über Fischproduktion teilgenommen hatte, das vom Landwirtschaftsamt der Stadt Kabankalan organisiert worden war. Mindestens 65 Familien haben ihre Häuser in derselben Gemeinde aufgrund bewaffneter Zusammenstöße evakuiert. Die „Bewegung 21. September“ in Negros verurteilte ebenfalls die Ermordung von Tingal. Tingal war Mitglied der United Church of Christ in the Philippines (UCCP) und engagierte sich außerdem für Programme zur nachhaltigen Sicherung des Lebensunterhalts, die vom Ministerium für soziale Wohlfahrt und Entwicklung (DSWD) durchgeführt werden.

Tanggol Magsasaka sagte, dieselbe Militäreinheit sei für die Entführung des Bauernorganisators Leonardo Sermona und die Ermordung von Jose Gonzales sowie für Schikanen gegen Bauern und Zuckerarbeiter in verschiedenen Dörfern der Städte Binalbagan und Himamaylan verantwortlich. Neben der Ermordung von Tingal führte Karapatan auch den Fall von zwei getöteten Zivilisten in der Gemeinde Sangay, Palapag, Nordsamar an. Joel Recare und Oscar Alastay waren in dem Gebiet als Kettensägenhelfer tätig. Die Philippine National Police-Special Action Force (PNP-SAF) berichtete jedoch, dass sie am 5. Mai in Sitio Ibaliw, Gemeinde Capacujan in Palapag, bei einem angeblichen bewaffneten Zusammenstoß getötet wurden. Die PNP-SAF brauchte mehr als 24 Stunden, um die verwesenden Leichen an die regionale Gesundheitseinheit zu übergeben.

Unterdessen erhielt die Cordillera Human Rights Alliance in Kalinga Berichte über die grausame Verstümmelung der Leiche eines mutmaßlichen NPA-Mitglieds, das am 3. Mai bei einem Feuergefecht mit dem Militär in Balbalan getötet worden sein soll. Nach Angaben von Karapatan fehlten dem Opfer der Kopf und die Gliedmaßen. Karapatan forderte die Menschenrechtskommission auf, diese und andere gemeldete Verstöße gründlich zu untersuchen. Das ganze unterstreicht auch die Forderung der MLPD an die Bundesregierung, jede Zusammenarbeit mit der philippinischen Regierung umgehend einzustellen.

