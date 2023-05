Kurz bevor wir fertig sind, kommt ein Passant neugierig auf meinen Koffer zu: "Ich habe da gerade was zum Sozialismus gesehen, das will ich haben! Sozialismus ist schon mal gut." Er kommt aus Schlesien und kauft die Broschüre DDR aktuell 1. Eine empfehlenswerte Serie, in der die Wiederherstellung des Kapitalismus nachgewiesen wird. Wir bleiben in Verbindung. Ein anderer interessiert sich für die Broschüre, in der beschrieben wird, warum es im ehemals sozialistischen China keine Inflation gab. Ein junger Genosse kauft mir den Roman "Roter Fels" über den Kampf um den Sozialismus in China ab.

Auf diese Weise habe ich in den letzten Wochen schon einige in die Jahre gekommene gute Broschüren und Bücher unters Volk gebracht, die zuvor in Bücherlagern zu verstauben drohten. Die Leute wollen wissen, warum wir für den Sozialismus sind!