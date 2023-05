Erster Abend: „Keinen Fußbreit den Faschisten!“

In diesem Block freuen wir uns auf die Bands Para Sol, Angiz, Nuju, Born a Rebel und Compania Bataclan.

Das Rebellische Musikfestival bezieht klar Position gegen Nazis und Faschisten. In Thüringen fanden in den letzten Jahren Hunderte Nazi-Konzerte statt. Faschisten versuchten, hier einen richtigen Hotspot aufzubauen. Das Rebellische Musikfestival bezieht dagegen von Beginn an klar Stellung! Wir ließen uns auch von Morddrohungen der Nazis nicht einschüchtern. In Hildburghausen und Themar beteiligten wir uns am antifaschistischen Protest mit der Bevölkerung. Viele Konzerte wurden verhindert – ein großer Erfolg! Das Motto „Keinen Fußbreit den Faschisten!“ hat mittlerweile schon Tradition für den Eröffnungsabend.

Was sagen die Bands?

Die Band Para Sol schreibt: „Hallo Rebellen und Genoss*innen,… . In unseren Texten setzen wir uns kritisch und politisch mit der Gesellschaft auseinander... . Wir würden uns sehr freuen euer antifaschistisches Festival zu unterstützen!“

Nuju aus Italien schreiben: „Nuju war schon immer gegen Krieg, egal von wem er betrieben wird. … Unsere Solidarität geht an die Menschen, die unter diesem Krieg leiden, ohne darüber entscheiden zu können, egal ob aus Russland oder der Ukraine“.

Compania Bataclan schreiben: „Als Internationalist*innen liegt unser Schwerpunkt auf politischen Liedern, die in sechs Sprachen gesungen werden.“

Hört rein über die Homepage des Rebellischen Musikfestivals.