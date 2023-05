Rote Fahne News berichtete über die Jugendpolitik-Tage in Berlin. Trotz ihrer bürgerlichen Ausrichtung musste Kanzler Olaf Scholz sich so manche kritische Frage der Jugendlichen gefallen lassen. Vor allem mit der Umweltpolitik der Regierung zeigten sie sich deutlich unzufrieden, so dass die Frankfurter Rundschau das vorgesehene Gespräch zwischen Kanzler und Jugend eher als ein "Verhör" kennzeichnet. Sie berichtet weiter: "Als der Bundeskanzler schon weg ist, tritt eine Teilnehmerin wütend ans Mikrofon: 'Rausreden kann ich mich, wenn ich im Mathe-Unterricht eine Frage gestellt bekomme. Aber nicht als Bundeskanzler.'"