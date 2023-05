Gabi Fechtner und Gina Pietsch unterstützen das Rebellische Musikfestival! Sei dabei!

Grußwort von Gabi Fechtner

Liebe Organisatoren vom Rebellischen Musikfestival 2023! Als Schirmfrau freue ich mich sehr auf das diesjährige Musikfestival! Es ist genau richtig, ein starkes Zeichen zu setzen gegen die Weltkriegsgefahr und die globale Umweltkatastrophe. Statt angesichts dessen in Panik zu geraten oder aber den Kopf in den Sand zu stecken, brauchen wir einen klaren Kopf, eine optimistische Perspektive, Vertrauen in die eigene Kraft und einen guten Plan, wie wir diese gesellschaftlichen Verhältnisse ändern können. Dazu gehört eine rebellische, internationalistische, antifaschistische Kultur, die unseren Zusammenhalt und die Solidarität stärkt. Immer klarer wird: Der Kapitalismus zerstört die Menschheit – die Perspektive liegt im echten Sozialismus!

Viel Erfolg noch bei der Vorbereitung!

Wir sehen uns in Truckenthal!

Eure Gabi Fechtner

Grußwort von Gina Pietsch

Liebe Freunde, gut, dass Ihr am Ball pleibt oder besser am Rebellischen Musikfestival. Ihr seid da in hervorragender Tradition, beschäftigt mit einer sehr alten Sache, so alt wie die Welt, oder besser die Welt seit Klassengesellschaften. Gegenkultur, das war Jesus Christus und Brecht und Marx und Engels, Victor Jara und Pablo Neruda oder paar hundert Jahre zuvor die Diggers in England und Fourier in Frankreich. Allen war wichtig, dass Macht, Ausbeutung und Unterdrückung grundsätzlich infrage zu stellen ist, verschärft zu befragen in Zeiten, da Krieg und Umweltzerstörung uns alle belasten. Die vielen Lieder, die dazu schon Stellung nahmen, sind es wert, wieder gesungen zu werden. Die neuen, die Ihr dazugebt, hilfreich und gut. Ich wünsche dem Festival das Gehör vieler Menschen und uns allen Frieden.

Diese und weitere Grußworte, Bands, Schirmherren und Infos auf http://www.rebellischesmusikfestival.de/