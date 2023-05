Gelsenkirchen: Halay auf der brechend vollen Bahnhofstraße getanzt

Aktivistinnen und Aktivisten, Freundinnen und Freunde von der MLPD, vom Jugendverband REBELL, von der Kinderorganisation ROTFÜCHSE waren bei bestem Wetter auf der brechend vollen Straße vor dem Bahnhof in Aktion. Mit einem schön hergerichteten Infostand, mit frischem Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Den Kuchen hatten die Mütter der Rotfüchse gebacken. Er wurde gegen Spende abgegeben. Das Spendengeld wird für die Mitfahrt zum Festival verwendet werden.

Ca. 50 Gespräche wurden geführt. Dabei gab es viel Interesse und Aufgeschlossenheit für das Festival, aber auch für die aktuelle politische Situation. „Gegen Krieg und Rassismus? Das finde ich gut. Das kann ja nicht so weitergehen, mit den ständigen weiteren Waffenlieferungen. Wo soll denn das noch hinführen? Zeig mir doch mal den Flyer für euer Festival.“ „So viele Bands wird es geben? Klingt gut. Ja, ich trage mich mal ein, da hätte ich gerne weitere Informationen.“ So - oder so ähnlich – verliefen viele Gespräche.

Auffällig war, dass die Gespräche gerade dann lange und intensiv wurden, wenn es um die aktuelle politische Situation ging. So will eine Frau zur Widerstandsgruppe gegen Faschismus und Krieg kommen. Natürlich winkten auch einige ab bzw. gab es Gespräche, in denen auch die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, Thema war. Hier zeigte sich bei vielen eine ziemliche Verwirrung: Obwohl die meisten eigentlich solidarisch sind, wirkt offensichtlich die Flüchtlingshetze der bürgerlichen Massenmedien. Viele haben einfach Angst bekommen. Das ließ sich nicht in einem einzigen Gespräch klären, aber viele Passanten nahmen Infomaterial mit und gingen sichtlich nachdenklich weiter.