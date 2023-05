Begeistertes Singen am 8. Mai

Die Hattinger demokratischen und fortschrittlichen antifaschistischen Kräfte wollen sich wie schon am 26. März nicht länger das montägliche Gegröle der von Faschisten gesteuerten „Montagsspaziergänger“ anhören. Seit ca. drei Monaten hat sich das Bündnis „Buntes Hattingen gegen rechts“ wieder zusammengefunden. Bunt ist die Zusammensetzung tatsächlich, alt und jung, Mitglieder der Parteien von SPD, Grünen, Linken, DKP, MLPD, vom Internationalistischen Bündnis über Gewerkschafter v.a. von IGM und Verdi, Hattinger Pastoren, vom VdK, „Omas gegen Rechts“ und weitere aktive Antifaschisten wirken zusammen. Alle einte der Wille, den Aktivitäten der Ultrarechten, der Faschisten und Anhängern diverser Querdenker aktiv entgegenzutreten und am 8. Mai ein Zeichen zu setzen.

Die Idee im Bündnis war, am 8. Mai ein antifaschistisches Singen zu organisieren. Zumal die sogenannten „Spaziergänger“, überwiegend zugereist aus Nachbarstädten im Bergischen Land, fortschrittliche Symbole wie Friedenstauben, Anti-Atomtod-Embleme und Lieder aus der Friedens- und Umweltbewegung missbrauchen. Das Singen von „Buntes Hattingen“, versiert mit Klavier und Gitarre begleitet und treffend eingeleitet, war sehr erfolgreich und oft tief berührend. Rund 300 Menschen kamen auf dem historischen Untermarkt zusammen. Die Hattinger Innenstadt hallte wider von bekannten Songs, wie: ‚Blowing in the wind’, ‚Die Gedanken sind frei‘, ‚Freiheit‘, „Bella Ciao“ und „Wir sind die Moorsoldaten“. Fast die ganze Kundgebung sang mit, sogar Gäste vor den umliegenden Cafés. Kurze Redebeiträge riefen auf: Wehret den Anfängen. Die Gleichklänge der faschistischen Aufmärsche in den 1930iger Jahren und den heutigen Querfront-Aktionen wurde aufgedeckt. Das Moorsoldaten-Lied wurde durch drei junge Schülerinnen eingeleitet, die einen Auszug aus dem Schwur der Buchenwald-Häftlinge vom April 1945 vortrugen: „Die Vernichtung des Nazismus mit all seinen Wurzeln ist unsere Losung!“

Dieser Erfolg am 8. Mai gibt Schwung für die weitere Arbeit des Bündnisses. Die Einigkeit über die antifaschistischen Aufgaben des Bündnisses und auch das gemeinsame Singen ersetzen nicht die anstehenden Klärungen zur den Aufgaben im Friedenskampf heute. Denn die Geschichte lehrt: Faschismus bedeutet Krieg. Und die wichtigste Lehre aus dem Sieg über den Faschismus ist der gemeinsame Kampf gegen die Wurzeln des Faschismus im imperialistischen Weltsystem. Nur die revolutionäre Überwindung dieses barbarischen Systems löscht auch die Gefahr des Faschismus aus!