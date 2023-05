Jakarta: Tausende protestieren gegen neues Gesundheitsgesetz

Das Titelthema des Rote Fahne Magazins 11/2023, das am 26. Mai erscheint, wird die weitere Entwicklung der hohen Inflation, ihre sozialen Auswirkungen und tatsächlichen Ursachen behandeln. Dafür braucht die Redaktion vielfältige Berichte und Korrespondenzen über die Folgen für Arbeiterfamilien, Jugendliche, Hartz-IV-Empfänger und so weiter - aber auch über Diskussionen am Arbeitsplatz, im Supermarkt oder in der Nachbarschaft. Uns interessiert auch, wie sich das in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen bei der Bahn, im Handel oder in der Stahlindustrie niederschlägt. Welche Diskussionen gibt es über das kapitalistische Lohnsystem und seine Abschaffung; oder darüber, wie weiter für Lohnnachschlag gekämpft werden muss. Bitte bis spätestens 16. Mai an rotefahne@mlpd.de schicken!