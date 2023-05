Am 6. Mai beteiligten sich in Bologna rund 30.000 Menschen an einer Demonstration gegen die Kürzung der monatlichen Sozialhilfe und gegen den Ausbau von Überausbeutung in Italien, die die Regierung am 1. Mai verkündet hatte. So werden Unternehmen, die jugendliche Arbeitslose einstellen, Steuervorteile versprochen, aber für Zeitverträge. Die Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL hatten zu diesem Protest aufgerufen unter dem Motto "Für einen Aufschwung für Arbeit und Rechte". Am 13. Mai wird in Mailand und am 20. Mai in Neapel demonstriert. Auf der Demonstration wurden auch Anti-Kriegs-Transparente getragen.