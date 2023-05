Oakland: Mehrere tausend Lehrer im Streik

Indigene Völker und Interessensvertretungen aus zwölf Ländern wenden sich in einer gemeinsamen Erklärung aus Anlass seiner gestrigen Krönung an den britischen Monarchen. Sie verlangen eine Entschuldigung und Wiedergutmachung für Völkermord und Kolonialisierung. "Wir, die Unterzeichnenden, fordern den britischen Monarchen, König Charles III. auf, am Tag seiner Krönung, dem 6. Mai 2023, die schrecklichen Auswirkungen und das Erbe des Völkermords und der Kolonisierung an den indigenen und versklavten Völkern von Antigua und Barbuda, Aotearoa (Neuseeland), Australien, den Bahamas, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Papua-Neuguinea, St. Kitts und Nevis, St. Lucia sowie St. Vincent und den Grenadinen anzuerkennen." Charles III. muss sich, so eine der Forderungen, sofort verpflichten, Gespräche über Entschädigungen für die Unterdrückung der genannten Völker, die Plünderung ihrer Ressourcen, die Verunglimpfung ihrer Kultur aufzunehmen und den Reichtum, der die Grundlage der Krone bildet, an die Völker zurückzugeben, denen er gestohlen wurde.

Quelle: amerika21