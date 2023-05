Südafrika

Solidaritätserklärung an die Belegschaft des Automobilzulieferers Tenneco in Gqerbha

Am Sonntag, dem 7. Mai 2023, hat ein Online-Video-Treffen der Internationalen Koordinierungsgruppe der Internationalen Automobilarbeiterkoordination mit Teilnehmern aus Indien, Deutschland, den Philippinen und Südafrika stattgefunden. Die versammelten Automobilarbeiter verabschiedeten eine Solidaritätserklärung an die Belegschaft des Automobilzulieferers Tenneco in Gqerbha in Südafrika.