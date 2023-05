8. Mai

Tag der Befreiung in Dresden

Noch nach der Montagsaktion in der Dresdner Innenstadt gingen einige Freunde und Mitglieder der MLPD am 8. Mai – dem Tag der Befreiung vom Hitler-Faschismus zum Denkmal der Roten Armee. Es wurde vor 30 Jahren vom damaligen Platz der Einheit (dem heutigen Albertplatz) etwas an die Peripherie zum Olbrichtplatz vor dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr verlegt.

Korrespondenz