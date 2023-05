Tödliche Nächte in Gaza

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind am vergangenen Dienstag 15 Menschen getötet worden, darunter vier Kinder und vier Frauen. Mindestens 20 weitere Personen wurden verletzt, teilweise schwer, darunter drei Kinder und sieben Frauen. Außerdem wurde ein 14-jähriges Kind in Nablus von Besatzungssoldaten durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Gegen 2 Uhr morgens Ortszeit wurden in verschiedenen Teilen des von Israel vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten Gazastreifens Explosionen gehört. Etwa zwei Stunden lang bombardierten 40 israelische Kampfflieger die abgeriegelte Küsentenenklave. Bei den israelischen Luftangriffen wurde der palästinensische Widerstand gegen Israels völkerrechtswidrige Besatzung ins Visier genommen — ohne Rücksicht auf Zivilisten. ... Der israelische Verteidigungsminister Gallant sprach von einer 'präzisen' Operation, alle Ziele seien erreicht worden. ...

Israel bombardierte auch heute (am 10. Mai, Anm. d. Red.) den Gazastreifen, sechs Menschen kamen dadurch ums Leben. Seit Beginn der israelischen Angriffsoffensive gegen die Küstenenklave am Dienstag sind 21 Palästinenser getötet worden, darunter vier Kinder und fünf Frauen. Im Westjordanland wurden … zwei Palästinenser von Besatzungssoldaten erschossen. Am zweiten Tag der israelischen Bombardierung des abgeriegelten Gazastreifens wurden am Mittwoch sechs Palästinenser getötet. Im Gegenzug — 36 Stunden nach Beginn des israelischen Angriffes — feuerten palästinensische Widerstandsgruppen erstmals Dutzende von Raketen auf Israel ab, die Städte bis hin nach Tel Aviv trafen, dort aber keine ernsten Schäden hervorriefen.

Gegen Mittag (Ortszeit) wurden Luftangriffe auf mehrere Orte im Gazastreifen gemeldet, darunter Rafah, Khan Younis, Nord-Gaza und andere Gebiete. Kurz darauf wurden Raketen auf Israel abgefeuert, woraufhin in Tel Aviv, Sderot, Aschkelon und anderen Gebieten in Zentral- und Süd-Israel Sirenen ertönten. Laut Youmna El Sayed von Al Jazeera, die aus dem Gazastreifen berichtet, ist der israelische Raketenbeschuss auf den Gazastreifen 'sehr intensiv, es sind immer noch sehr viele' (13.58 GMT).

Durch die heutigen israelischen Bombenangriffe wurden mindestens sechs Palästinenser getötet. Opfer gab es in Khan Younis, Beit Lahia und in Rafah im südlichen Gazastreifen. Vier der heute Getöteten waren Mitglieder der marxistischen PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine). Bisher gibt es keine Berichte über Opfer in Israel. Ein Haus in Sderot soll beschädigt worden sein. ..."