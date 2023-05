Volle Bestätigung für den Zukunftsvorschlag für das Zentralbad

Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack! Aus der Traum der Stadtspitze für die Polizeihochschule! Sie kommt definitiv nicht nach Gelsenkirchen. Damit ist der Weg frei für das Projekt Zentralbad, wie im Bäderkonzept einhellig beschlossen, in dieser bestmöglichen zentralen Lage. Einen TOP-Plan für ein allseitiges Bad für Sportbegeisterte, Kinder und Familien hatte der Bäderfachmann Harald Andre im Auftrag von AUF Gelsenkirchen erstellt. Wir werden diese Vorschläge für ein Bad weiter einbringen, das Lebensqualität und Entspannung bietet. Unter www.auf-gelsenkirchen.de ist jeder eingeladen, sich ein Bild davon zu machen.

Die in der Pressekonferenz der Stadt Gelsenkirchen am 10. Mai vorgestellten Pläne von Oberbürgermeisterin Frau Welge über Zeitplan und Bau des neuen Zentralbades an alter Stelle begrüßt AUF Gelsenkirchen sehr! Der Standort entspricht 1:1 unseren Forderungen und dem Bäderkonzept.

„Mich freuen die offenen Worte von Frau Welge, aber bedenklich und ärgerlich finde ich so einige Geheimniskrämerei“, kritisiert der AUF-Stadtverordnete Jan Specht. „Schweigen in Rat und Ausschüssen, während hinter verschlossenen Türen schon wieder Pläne geschmiedet wurden, von denen nur ein erlauchter Kreis erfuhr - und dann natürlich die Presse. Nichts von all dem erfuhr ich auf meine Anfragen zum Sachstand und warum überhaupt nach alternativen Standorten gesucht wurde.“

„Wir haben den vorzeitigen Abriss des Zentralbads immer als voreilige Vernichtung von Schwimmflächen abgelehnt“ kritisiert Petra Polz-Waßong, sachkundige Einwohnerin für AUF Gelsenkirchen im Ausschuss für Sportentwicklung. „In den Osterferien war das Sportparadies wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Einmal mehr fehlte hier das Zentralbad für die Öffentlichkeit und der Platz zum Schwimmenlernen wird weiterhin knapp sein, bis zur Fertigstellung des neuen Zentralbades.“

Damit das neue Zentralbad - eingebettet in einen neuen Bildungscampus zwischen, Overweg-, Flora-, und Rolandstraße - das Potential hat, am Super-Standort ein städtebauliches Highlight im Interesse der Bevölkerung zu werden, muss natürlich auch eine entsprechende Begrünung und Freiflächeneinbettung in das gesamte Ensemble vorausgesetzt werden. Dieser Innenstadtbereich ist schon zur Genüge bebaut und schon jetzt als Hitzeinsel im Sommer ein Problem.

AUF Gelsenkirchen begrüßt ausdrücklich die Förderung der beruflichen Bildung und Ausbildung junger Menschen, um ihnen wirklich eine berufliche Perspektive zu bieten.

Befremdlich ist, dass die Stadt schon mit fertigen Bildern vorprescht. An dieser Stelle ist, auch aus Respekt vor der Architektur des Musiktheaters, ein anspruchsvolles Gebäude zu entwerfen, zu diskutieren und in einem Wettbewerb auszuwählen.