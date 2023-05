Wenn der Enkel (7) mit dem Opa . . .

Mein Enkel liebt Äpfel. An einem Marktstand in der Stadt glänzten sie ihn schön an, und dazu noch Granny Smith.

"Oh, kuck mal Opa, das sind aber schöne Äpfel!" "Ja finde ich auch. Aber weißt du, woher die kommen?" "Nein." "Die kommen von ganz weit weg, aus Südamerika. Die müssen mit dem Flugzeug gebracht werden, und die Flugzeuge verschmutzen gewaltig die Luft. Das ist nicht gut." "Aber, da können doch die Äpfel nichts dafür." "Nein die Äpfel können nichts dafür, aber es wachsen in Deutschland auch viele gute Äpfel. Warum muss man die dann von soweit herholen?" Er blieb bei seinem Argument, und meinte wieder, dass die Äpfel nichts dafür könnten.

Die Diskussion blieb so stehen. Später erzählte meine Tochter, dass er zu Hause wieder von dem Thema anfing. Nächstes Mal nehme ich den Globus und mach es ganz plastisch. Jetzt bekommt er von mir den Auftrag, seine Mutter immer zu fragen, woher die Ware kommt, die sie einkauft.