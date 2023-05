Wilhelmshaven: Veranstaltunsort war bis auf den letzten Platz besetzt

Zuvor hatten die Genossinnen und Genossen der MLPD aus Wilhelmshaven und Varel für einen ansprechenden Saalschmuck, ein kleines, aber vielseitiges Verpflegungsangebot sowie einen großen Büchertisch gesorgt.



Der Vortrag bot einen sehr guten Überblick über Inhalt, Methode und Ziel des Buchs. Joachim Griesbaum verstand es sehr gut, sein Referat wissenschaftlich und zugleich verständlich, immer wieder auch in Verbindung mit den praktischen Aufgaben und Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu halten.

So ließen die anschließenden Redebeiträge nicht lange auf sich warten. Ob Arbeiterin, Rentner oder Schüler - jeden beschäftigten die aufgeworfenen Thesen in der einen oder anderen Weise. So kam von der Urknalltheorie bis zum Ukrainekrieg einiges auf den Tisch. Einen Schwerpunkt der Diskussion bildete jedoch die Frage der Medizin, Die These, dass die bürgerliche Medizin keine richtige Wissenschaft ist, sorgte zunächst für Fragezeichen, konnte aber anhand zahlreicher Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigt werden. Eine Arbeiterin brachte dazu in die Diskussion ein, dass bürgerliche Medizin bis heute in einigen Bereichen vom männlichen Körper ausgeht, was für Frauen häufig Fehler in der Diagnostik, beispielsweise von Herzinfarkten, bedeutet.

Im Anschluss wechselte noch das eine oder andere Buch der MLPD, aber auch der Klassiker des Marxismus-Leninismus, den Besitzer.

Später am Abend erreichte uns schließlich noch eine Mail von einer anwesenden Kollegin, die das Fazit des Abends toll auf den Punkt brachte: "Das war eine klasse Veranstaltung, bei der ich mich sehr wohl gefühlt habe!"