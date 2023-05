Wohngeld - statt Erhöhung seit fünf Monaten keine Zahlung

Am Montag traten rund 5.000 Beschäftigte beim Automobilzulieferer Yazaki in den indonesischen Werken in Jepara und Semarang in Zentraljava in den Streik. Sie fordern eine Lohnerhöhung von 10,6 Prozent. Mehrere Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen waren ergebnislos verlaufen. Yazaki ist ein aus Japan stammender Automobilzulieferer. Er fertigt Verkablungssätze, Steckverbinder, Anzeigen und Kombischalter für zahlreiche Automobilkonzerne, darunter auch Mercedes, BMW, Honda usw.