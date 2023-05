Zehntausende protestieren gegen Waffengewalt und Regierung

Zehntausende Menschen demonstrierten am Montag in Belgrad und anderen serbischen Städten gegen die zunehmende Waffengewalt und machten die Regierung von Aleksandar Vucic dafür verantwortlich. In der vergangenen Woche waren 17 Menschen in Serbien bei zwei Anschlägen von Jugendlichen mit Schusswaffen gestorben, weitere wurde verletzt. Es ist sehr bemerkenswert, dass als Antwort darauf sich Proteste gegen die Regierung und die Medienhetze entwickelten. Zu den Demonstrationen hatten verschiedene Oppositionsparteien aufgerufen. Demonstranten forderten weitere Rücktritte von Ministern und Maßnahmen gegen Gewaltverherrlichung in Medien. Aleksandar Vucic wies die Kritik zurück und nannte die Demonstrationen einen Versuch der Opposition, die Regierung und das Land zu destabilisieren.