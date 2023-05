AfD / MLPD

Zwei Wege, zwei Ziele im Kampf gegen die Inflation

Die AfD stempelte jahrelang in rassistischer Art „die Migranten“ zu Schuldigen an der Verschlechterung der Lage der Masse der Werktätigen in Deutschland. Dieser Rassismus tritt bei den Ausführungen von René Springer, Arbeits- und Sozialpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion des Bundestags, zu den Folgen und Ursachen der Inflation nur scheinbar in den Hintergrund.

Von jf