Die Oppositionsbewegung in Israel hatte für Samstag ihre wöchentliche Abendprotestaktion gegen die Netanjahu-Regierung abgesagt angesichts der Raketenangriffe aus dem Gaza-Streifen. Allerdings gingen in Tel Aviv und in Haifa jeweils Hunderte Menschen auf die Straßen, um gegen die Besatzung und die israelischen Angriffe auf die Menschen in Gaza zu protestieren. Seit Dienstag starben dabei 33 Menschen, die Mehrheit davon Zivilisten, darunter 6 Kinder. Rund 160 Menschen wurden verletzt. Die Demonstranten forderten, den Krieg gegen Gaza zu stoppen und skandierten: "Es gibt keine Demokratie unter der Besatzung".