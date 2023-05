Mercedes-Benz Brasilien

Arbeiter nehmen Vereinbarung zur Lohnanpassung an

Die Arbeiter von Mercedes-Benz in São Bernardo haben in einer Versammlung in der Früh des 19. Mai den zwischen der Gewerkschaft SMABC und der Werkleitung getroffenen Vorschlag zur Lohnkampagne angenommen.

Korrespondenz aus Stuttgart