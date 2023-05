Arbeitsniederlegung und massiver Protest gegen Schichtmodel

Mit diesem soll der Samstag zum Regelarbeitstag gemacht werden. Kollegen erzählten: „Es ist höchste Zeit, dass wir uns nicht mehr alles gefallen lassen“.

Insgesamt steigt die Unruhe unter der Belegschaft die Widersprüche spitzen sich zu. Die Arbeitsplatzvernichtung geht weiter. Das neue Schichtmodel wie auch die Arbeitsplatzvernichtung sind Folge zunehmender Probleme der Herrschende, die Ausbeutung bei dem ganzen Krisenchaos des Kapitalismus weiter zu steigern.

Warum sollen wir wegen der Verschärfung des internationalen Konkurrenzkampfs - auch aufgrund der Vorbereitung eines atomar geführten Dritten Weltkriegs und zunehmender Umstellung auf Kriegswirtschaft - auf unser freies Wochenende verzichten? Muss nicht das ganze System grundsätzlich geändert werden?

Die Losung „30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich“ von Montag bis Freitag ist bestens geeignet, sowohl die Erholung von der stressigen Arbeit zu ermöglichen, als auch den Kampf um jeden Arbeitsplatz zu führen.

Das war jetzt der richtige Beginn, die Sache selbst in die Hand zu nehmen anstatt die Gewerkschaftsbücher (was einzelne Kollegen wollten) hinzuschmeißen. Es zeigte sich: „Wir können praktisch was erreichen, wenn wir uns zusammenschließen“, gegen das ständige Gerede von: ‚Es hat doch alles keinen Sinn‘“.

Natürlich brauchen die Kollegen auch Zeit dafür, sich über die Entwicklung tiefere Gedanken zu machen. Wichtige Fragen sind zu klären, wie die Erpressung, der Standort wäre gefährdet, wenn die Kollegen die Samstagsarbeit nicht mitmachen. Gefährdet sind stattdessen die Arbeiterinteressen und die der Jugend, wenn sich die Kollegen alles gefallen lassen.

Die MLPD in Schweinfurt wird den Kollegen mit Rat und Tat beiseite stehen, den Kampf weiter zu führen. Dazu gehört auch, sich über eine Alternative, wie den Sozialismus, auseinanderzusetzen.