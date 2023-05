Die Rotfüchse aus Dortmund haben am 1. Mai über 160 Euro für den Verkauf von Nelken und beim Waffelbacken eingenommen. Sie haben jetzt beschlossen 100 Euro zu spenden - für Leute, die Zuschüsse brauchen, um am Rebellischen Musikfestival teilnehmen zu können. Das restliche Geld geht an die Kinderorganisation ROTFÜCHSE, weil wir Freunde aus Tunesien eingeladen haben, die an unserem Kindercamp von REBELL und ROTFÜCHSE teilnehmen werden. In Dortmund werden Zuschüsse der Stadt für Kinder, die sich das Kindercamp nicht leisten können, genehmigt. Wir merken, dass wir einen richtigen Plan brauchen, um alles finanzieren. Keiner soll aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen können.