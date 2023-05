Besuch ist sehr empfehlenswert

Gerade auch die Bergarbeiter in Peru und aus anderen Ländern in Lateinamerika werden fotografisch erfasst - und natürlich auch die in Asien usw. Ihre Arbeit ist unglaublich hart – genauso wie ihre Armut sowie das Leben der ganzen Familien. Es werden auch die Konzerne genannt, die dieses Leben verursachen.

Mit vielen Informationen - auch zur Geschichte des Bergbaus (vor Tausenden Jahren) bis heute - ist sehenswert und erweitert unseren Horizont.Die internationale Bergbaukonferenz bekommt noch mehr Bedeutung und wir freuen uns auf sie.

