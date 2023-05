Rebellisches Musikfestival

Der Countdown zum Rebellischen Musikfestival läuft. Jetzt nochmal verbesserte Ticketangebote sichern

Der Countdown läuft: in zwei Wochen startet das Rebellische Musikfestival in Truckenthal/Thüringen! Wanja Lange vom Vorbereitungsteam des Rebellischen Musikfestivals erklärt in einer Pressemitteilung, die "Rote Fahne News" hier dokumentiert:

Vorbereitungsteam Rebellisches Musikfestival