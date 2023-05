Der Krieg wird immer blutiger

Der Krieg wird so blutig wie möglich. Die Russische Föderation erleidet sehr schwere Verluste. Die imperialistische Regierung hat bereits Zehntausende Russen mit selbstmörderischen Infanterieangriffen in der Nähe von Bachmut in den Tod getrieben, weil sie nicht in der Lage ist, buchstäblich Meter für Meter in die Stadt vorzudringen, außer indem sie ihre Straßen mit den Leichen russischer Soldaten übersät.

Alles, was passiert, ist eine Tragödie für die Völker Russlands und der Ukraine. Seitens Russlands kämpfen seit langem nicht mehr Berufssoldaten, sondern gewaltsam mobilisierte Jugendliche und an die Front getriebene Kriminelle aus Gefängnissen. Die ersten Chargen überlebender Krimineller werden bereits mit Begnadigungen von Putin freigelassen.