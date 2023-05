Deutsches Rüstungsmonopol mischt eifrig mit

Nachdem der Druck auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nun zu groß geworden ist, entlässt er seinen Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen. Dieser war Bestandteil der Vetternwirtschaft, die Habeck, aber auch die anderen Monopolparteien, in ihren Ministerien aktiv betreiben. Im Fall Graichen war es halt aufgeflogen, was die rechten Kräfte um CDU, AfD und FDP in trauter Einigkeit mit der Bild-Zeitung zu einer rechten Kampagne nutzten. (Mehr dazu hier.) Wie verlogen dieser Klüngel ist, zeigt sich an den „Folgen“ für Graichen: Er wird nicht etwa bestraft, sondern in den einstweiligen Ruhestand versetzt - wahrscheinlich auch noch mit vollen Bezügen. Sanft die Treppe hinaufgefallen, Vetter Graichen.