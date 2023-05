Dokumentation: DER GROSSE BERGARBEITERSTREIK 1997

Über 50 Zeitzeugen trugen ihre Berichte vor: sie waren zum Großteil aktive und ehemalige Bergleute, Bergarbeiterfrauen und Aktivisten des Streiks. Der Streik 1997 war die wichtigste Kampferfahrung der Bergleute in den letzten Jahrzehnten. Aber er taucht in keinem Geschichtsbuch auf. Mit der Veranstaltung wurde darüber eine Massendiskussion unter den Bergleuten entfacht. Das vorliegende Buch ist das einzige Dokument, in dem alle Seiten dieses Kampfes enthalten sind. Es fußt auf authentischem Material, das von vielen Akteuren mühsam zusammengetragen wurde.

Auch die Fragen der Jugend wurden beantwortet. Sie wollten wissen, was die Bergarbeiterbewegung für die Zukunft hinterlässt. Sie haben gelernt, dass die Bergarbeiterbewegung immer ein wichtiger Kern der deutschen Arbeiterbewegung war. Ihre Erfahrungen werden weiterleben in dem, was die Jugend noch vor sich hat. Die Revue war kein Abgesang auf die Bergarbeiterbewegung, sondern sorgte dafür, dass sie ihren festen Platz in der Geschichte der Arbeiterbewegung in Deutschland erhält und so immer weiterlebt. Wir werden die Fackel der Bergleute weitertragen!

Diese einzigartige Dokumentation des Bergarbeiterstreiks kann beim Verlag Neuer Weg bestellt werden.

Glück auf!