„Ein Lied für Nour"

In der ARD-Mediathek kann noch bis zum 6. Juni ein Film über einen jungen Sänger aus Gaza angesehen werden. Der Sender schreibt dazu: „Der junge Mohammed Assaf träumt im Gazastreifen von einem Leben als Musiker. Seine Freunde und seine Schwester Nour möchten mit ihm als Frontsänger eine Band gründen. Doch Nour erkrankt schwer und stirbt an einem Nierenversagen. Für Mohammed bricht eine Welt zusammen. Einige Jahre später entscheidet er sich, am 'Arab Idol'-Wettbewerb in Kairo teilzunehmen. Er findet einen Weg mit gefälschten Papieren und viel Glück. Er will es unbedingt schaffen - für sich und auch für seine Schwester Nour!" Ein interessanter Film, der es wert ist, dass ihn viele, vor allem Jugendliche, sehen.

Der Film kann hier angesehen werden