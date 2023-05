Eine "geschlossene Theorie" ist noch lange keine "abgeschlossene"

Dazu führt das Buch aus: "„Marx und Engels machten aus der längst vor ihnen existierenden Utopie des Sozialismus eine Wissenschaft, indem sie bewusst die objektiven Gesetzmäßigkeiten in Natur, Gesellschaft und dem menschlichen Denken erforschten und dabei an ihre Arbeit den höchsten wissenschaftlichen Maßstab anlegten. Dazu gehörten das Studium und die profunde Kenntnis sämtlicher fortgeschrittener Erkenntnisse der Menschheit. Sie schufen eine in sich geschlossene gesellschaftliche Theorie und Methode - zusammengefasst als dialektischer und historischer Materialismus. Dieser wurde fortan zur lebendigen, sich stets weiterentwickelnden wissenschaftlichen Grundlage in Theorie und Praxis der internationalen revolutionären und Arbeiterbewegung. … (S. 24-25)

In einer Antwort der Redaktion auf den genannten Brief (eines befreundeten Arztes, Anm. d. Red.) … heißt es: ‚Deine Ablehnung einer geschlossenen theoretischen Grundlage als Maßstab für Wissenschaftlichkeit entspricht einem positivistischen Wissenschaftsbegriff, der nur Einzeltheorien zur Erklärung konkreter Erscheinungen anerkennt und den wissenschaftlichen Anspruch, das Ganze, sei es in der Gesellschaft oder in der Umwelt, zu erkennen und theoretisch zu erfassen, als ‚totalitär‘ diffamiert. … Deine Behauptung, dass die ‚dialektisch-materialistische Methode ebenso wie die historische und logische Analyse … nicht in einem grundsätzlichen Widerspruch zu diesem bürgerlichen Wissenschaftsbegriff‘ stehen würden, ist daher offensichtlich falsch. (S. 22-23)