Ferienpark in Truckenthal bietet sehenswerte Foto-Ausstellung

Die Macher erläutern: Nichts kann unser Auge genauer wahrnehmen und „lesen“ wie das menschliche Gesicht. Und jahrelange Arbeit prägt den Ausdruck des Menschen. Bergbau ist weltweit eine wesentliche Grundlage des menschlichen Lebens. Neben plakativem schwarz/weiß der Bilder aus Indien wurden die rumänischen Kollegen in stimmungsvoll gedämpften Farben abgelichtet, ebenso im Bergbau beschäftigte Frauen. Fotos der Bergarbeiterbewegung in Deutschland und international runden die Ausstellung ab.



Die Ausstellung stimmt ein auf die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz in Truckenthal, die ebenfalls im Ferienpark Thüringer Wald vom 31. August bis 3. September stattfindet. Hier treffen sich Vertreter der kämpferischen Berarbeiterbewegung aus aller Welt, informieren sich aus erster Hand über Lage, Kämpfe, Erfolge und Niederlagen und ziehen Schlüsse.

Die Ausstellung „Gesichter des Bergbaus“ wird danach auf dem Sommerfest der Horster Mitte in Gelsenkirchen am 17. Juni und auf der Bergarbeiterkonferenz selbst gezeigt. Dort können die Ausstellungsstücke dann am Ende gekauft werden – als Beitrag zur Finanzierung der Konferenz.

