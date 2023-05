Flutkatastrophe: bereits 13 Tote

In kurzer Zeit regnete es teilweise so viel, wie sonst in einem halben Jahr. 23 Flüsse traten über die Ufer. Dem gingen Monate Dürre und Trockenheit voraus. Es gilt immer noch Alarmstufe rot, neuer Regen ist angekündigt. Italien gilt als "Hotspot" der Klimakatastrophe mit überdurchschnittlichen Temperaturanstiegen. In der Kritik steht auch die völlig unzureichende Katastrophenschutzvorsorge der Regierenden.

Wie sagt doch die AfD: "Die Aussagen des Weltklimarats, dass Klimaänderungen vorwiegend menschengemacht seien, sind wissenschaftlich nicht gesichert." (https://www.afd.de/energie-umwelt-klima/) Sie will jede "Dekarbonisierung" - also die Abkehr vom massenhaften CO2-Ausstoß "beenden". Und Alice Weidel von der AfD führt aus: „Diese gesamte Klimahysterie ist an den Haaren herbeigezogen”. Frei nach dem zynischen Motto: Nach mir die Sintflut....

Das Buch zum Thema: Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?

