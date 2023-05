Habeck verspricht 25-30 Milliarden Euro Subventionen für Industriekonzerne

Habeck bezeichnet die massive Subventionierung der kapitalistischen Großindustrie als "Brückenstrompreis". Er stellt entsprechend eine Bedingung: Betriebe, die bis 2030 von dem günstigen Strom profitieren wollen, müssen sich dazu verpflichten, "bis 2045 klimaneutral" zu sein. Also sieben Jahre lang Milliarden Euro Subventionen an die Monopole - auf Kosten der Massen, gegen das vage Versprechen, in 22 (!) Jahren angeblich "klimaneutral" zu produzieren. Dabei hat die globale Umweltkatastrophe bereits begonnen, die garantiert nicht 23 Jahre abwarten wird, bis die Konzerne (angeblich) solch billigen Versprechen einlösen werden.

Das ist Ampel-Politik: Eine "sozial-ökologische Transformation" in weiter Zukunft versprechen, heute alles tun, um den Maximalprofit der Großkonzerne zu garantieren - und das noch als selig machende Brücke in eine leuchtende Zukunft zu vermarkten. Das ist die Diktatur der Monopole über die ganze Gesellschaft, zu Lasten der arbeitenden Menschen und der Natur.

