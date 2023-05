Baden-Württemberg

Heute Ver.di-Warnstreik im Einzelhandel im Südwesten

Am heutigen Brückentag ruft die Gewerkschaft Ver.di in mehreren Regionen von Baden-Württemberg zum zweiten Warnstreik bei Kaufland, H&M, Ikea, Galeria, Primark und einem Standort von dm auf. In Karlsruhe wird dazu eine Demonstration stattfinden.

Von wb