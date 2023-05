Ich warte seit neun Monaten auf die Zustimmung für die Förderung einer Wärmepunpe

Die Argumentation im Thema des Tages von gestern auf Rote Fahne News „In Norwegen heizen laut europäischem Wärmepumpen–Verband (EHPA) - trotz größerer Kälte - von 1000 Haushalten bereits 604 mit der umweltfreundlicheren Alternative, ähnlich in Finnland und Schweden. Es funktioniert also", ist etwas irreführend. Denn zumindest bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, bei uns am häufigsten verwendet, heizt man bei Minustemperaturen mit Strom.

Je nach Art der Stromerzeugung ist das nicht unbedingt ein Fortschritt (aber, wie ihr schreibt, machbar). Auf dem Gebiet gibt es ständig Weiterentwicklungen und vom Prinzip her könnten Wärmepumpen eine gute Lösung werden.

Wobei Wasserstoff-Brennstoffzellen eine gute Alternative wären, allerdings fehlt die H2-Infrastruktur. Noch eine ganz praktisch-konkrete Anmerkung: Ich warte seit neun Monaten auf die Zustimmung durch die Bafa für die Förderung beim Einbau einer Wärmepumpe. Das scheint kein Einzelfall zu sein: viele klagen über die Wartezeit, was zeigt, was von den vollmundigen Politikerworten zu halten ist.