Kinderaktivitäten auf dem Rebellischen Musikfestival

Unter dem Motto „Rotfüchse packen mit an“ arbeiten die Kinder der Kinderorganisation ROTFÜCHSE zusammen mit den Großen am Erfolg des Festivals: beim Crêpes- und Popcornmachen, bei der Backstagebetreuung oder beim Platzdienst.

Beim Programm können Kindern ebenso mitmachen: Wir beteiligen uns am Songcontest mit dem Lied „Kinder für Frieden und Freiheit“. Zum Einstimmen ist das Lied hier zu hören. Das werden wir am Samstag, ab 9.45 Uhr, beim Rotfuchsstand einüben. Mit dem Liedermacher Nümmes aus Berlin wird es am Sonntag, um 11 Uhr, auf der Wiesenbühne weiteres Musikprogramm zum mitmachen geben. Am Rotfuchsstand gibt es dann noch Kinderschminken, ein Sportprogramm und viele Möglichkeiten, die Rotfüchse aktiv kennenzulernen.

Am Rotfuchsstand wird es eine Übersicht über die Aktivitäten geben und die Kinder und Eltern können sich über weitere Höhepunkte der Rotfüchse, wie das Sommercamp, informieren.

Wir freuen uns auf euch!

Eure Rotfuchsleitung