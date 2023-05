Kriegsmüdigkeit wächst

Also lehnte die Russische Föderation die zweite Mobilisierungswelle in diesem Winter bzw. Frühling ab. Anstatt die Russische Föderation zu mobilisieren, wird sie erneut versuchen, Freiwillige für die Front zu finden (400.000 Menschen !!).

Einerseits liegt dies höchstwahrscheinlich an der stark gewachsenen Unzufriedenheit, Kriegsmüdigkeit und höchstwahrscheinlich auch Unsicherheit über die eigene Position. Die Gespräche zwischen zwei großen Bourgeois sind kürzlich durchgesickert. Darin missbilligen sie Putin und seinen Krieg extrem.

Höchstwahrscheinlich bahnt sich in den Reihen der russischen Imperialisten eine Spaltung an. (…) Dies negiert natürlich nicht die Tatsache, dass die russische Bourgeoisie und regionale Beamte aktiv in die besetzten Gebiete im Donbass investiert haben und weiterhin investieren. Dort wird aktiv Kapital exportiert: Dies betrifft vor allem die Eröffnung neuer kleiner Industrieunternehmen und den Bau. Es ist auch möglich, dass die Befürchtungen und das Zögern der russischen Regierung mit den Präsidentschaftswahlen zusammenhängen, die weniger als ein Jahr entfernt sind. Dieser Standpunkt wird jetzt aktiv von Liberalen populär gemacht.