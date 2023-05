Literatur – auch auf Türkisch

Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution - Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı

Im März 2003 erschien das Buch „Götterdämmerung über der ,neuen Weltordnung‘“. Es setzt an der marxistisch-leninistischen Analyse der Neuorganisation der internationalen Produktion an, die sich seit Anfang der 1990er-Jahre in der kapitalistischen Weltwirtschaft durchgesetzt hat und entwickelt sie weiter – insbesondere bezüglich des internationale Krisenmanagements in der Weltwirtschafts- und Finanzkrise ab 2008.

Von Verlag Neuer Weg