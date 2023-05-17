Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution - Uluslararası Sosyalist Devrimin Şafağı

130'u aşkın kişiden oluşan bir kolektifin yaratıcı ürünü olan bu yapıtın hazırlanması ancak bütün dünyadan devrimcilerle gerçekleştirilen tartışmalar ve işbirliği sayesinde mümkün oldu. Elbette uluslararası Marksist Leninist devrimci ve işçi hareketi için genel siyasi bir çizgi ortaya koyma iddiasında değiliz ve olmak da istemiyoruz; zira bu yapıtın içeriğinin tek sorumlusu Almanya'daki Marksist Leninistlerdir. Bu onların temel çizgisidir onları değerlendirmek için ölçüt olarak kullanılabilir. Bu eserin aynı zamanda uluslararası Marksist Leninist devrimci ve işçi hareketinde gerçekleştirilmesi gereken yoğun teorik tartışma ve pratik işbirliği sürecini teşvik etmesini ve katkı sunmasını umuyoruz.“

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