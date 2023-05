Offener Brief des Orga-Teams der Bundesweiten Montagsdemo Nordhausen

„Nein“ Zum Ausschluss aktiver Gewerkschafter und Vertreter der MLPD von der DGB-Kundgebung

Der folgende Offene Brief des Orga-Teams der Bundesweiten Montagsdemo Nordhausen wurde an alle fortschrittlichen Kräfte in Nordhausen und Umgebung, die Partei die Linke, SPD, Bündnis90 / Die Grünen, den Kreisverband des DGB und an Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der Einzelgewerkschaften des DGB geschickt: