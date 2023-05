Nur noch acht Tage...

Ein junger Leser aus Mülheim an der Ruhr schreibt zum Rebellischen Musikfestival:

Ich habe jetzt zum ersten Mal vom Rebellischen Musikfestival erfahren. Es scheint interessant und zeigt Widerstand, nicht nur durch Streiks oder ähnliches, sondern vereint es mit Musik. Dass sich 230 Bands beworben haben, ist sehr schön. Der günstige Preis erlaubt auch Personen, die nicht so viel Geld haben, die Teilnahme. Was ich auch gut finde, ist dass es vor einem Dritten Weltkrieg warnt, der uns bevorstehen könnte - mit dem Eintritt von Finnland in die NATO – entgegen dem Versprechen, das vor einigen Jahren Russland gemacht wurde. Auch ist es meiner Meinung nach sehr kreativ und außergewöhnlich, dass ein Musikfestival für die Rebellion der Jugend genutzt wird. Wenn ich kann, würde ich gerne teilnehmen.“

Aus Bochum schreibt eine Korrespondentin:

Aus Bochum haben wir uns für den Songcontest beim Rebellischen Musikfestival angemeldet. Eine von uns hatte einen neuen Text auf ein bekanntes Lied geschrieben. Da fanden sich schnell Sängerinnen, die dabei mitmachen wollten.

Wir wollen nicht zu viel verraten: wenn ihr das Lied hören wollt, kommt am Samstag, um 11 Uhr, zur Wiesenbühne auf dem Rebellischen Musikfestival.

Das wichtigste war, uns anzumelden - das hat den Ehrgeiz, dass wir den Auftritt wirklich zum Erfolg machen, sofort erhöht.

Also: Macht auch ihr mit beim Songcontest auf dem Rebellischen Musikfestival! Anmeldungen gehen an info@inter-buendnis.de

