Okinawa: Friedensbewegung fordert Abzug der US-Truppen

Erstmals seit drei Jahren fand wieder die jährliche Demonstration für den Abzug der US-Truppen auf der Insel Okinawa statt. Dieses mal beteiligten sich rund 2.000 Menschen an der Demo, die seit 1972 jährlich anlässlich der offiziellen Rückgabe der Insel an Japan stattfindet. Die Demonstranten trugen Transparente mit der Aufschrift: "Wir wollen keine Militärbasis". Auf Okinawa sind 70 Prozent der US-Truppen in Japan stationiert und die Menschen protestieren gegen die massiven Beeinträchtigungen durch das US-Militär. Hinzu kommt die aktuelle Zuspitzung der Rivalität zwischen den USA und China und die Aufrüstungsspirale in der Region, die Insel Taiwan ist nur eine Flugstunde entfernt.