Pomigliano d’Arco: Streiks in Stellantis-Werk wegen dreckiger Toiletten

Am vergangenen Freitag gab es einen zweistündigen Streik im Stellantiswerk in Pomigliano d’Arco in der Nähe von Neapel. Ein Teil der Belegschaft protestiert so gegen unsaubere Toiletten, fehlende Arbeitskleidung und mangelnde Heizung bzw. Kühlung. Es war bereits der dritte Streik für diese Forderungen und er hat die Produktion des Alfa Romeo Tonales und von Fiat-Panda-Modellen deutlich verlangsamt. Vertreter der Gewerkschaft Fiom sehen hier die Folgen des "Sparprogramms" des Konzerns. Auch in Frankreich beklagt die Gewerkschaft CFDT Ausgabenkürzungen bei der Reinigung, Grünflächenpflege und bei den Ventilatoren.