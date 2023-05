Rebellische Straßenmusik in Sonneberg

"Bella Ciao" und "Katjuscha" kamen gut an. Eine junge Frau hat sich gleich mehrere Flyer eingepackt - die will sie an ihre Freunde verteilen, damit ihr ganzer Freundeskreis zum Festival kommt. Ältere Menschen wollen den Flyer ihren Kindern und Enkeln mitbringen. Sie fanden den Charakter des Festivals sehr gut - und dass es selbstorganisiert und ohne Drogen ist erst recht.

Eine Clique junger Antifaschisten, die leider nicht zum Festival kommen können, weil sie sich schon für ein anderes Festival entschieden haben, will weiter mit dem REBELL im Kampf gegen die faschistischen Umtriebe in der Region kooperieren. Besonders der antifaschistische Charakter des Festivals kam bei den Leuten gut an. Es kamen nur wenige blöde Sprüche dazu.

Auch der Ferienpark Thüringer Wald in Truckenthal war zum gestrigen Männertag gut besucht, insbesondere von Leuten aus der Umgebung. Hier wird das Rebellische Musikfestival stattfinden. Bei Wurst und Bier wurde für das Festival geworben und einige Besucher nahmen sich Flyer zum weiterverbreiten mit.

Mit nur noch sieben Tagen bis zum Festival steigt bei uns die Vorfreude und wir werden in den letzten Tagen des Endspurts nochmal richtig Gas geben, um das Rebellische Musikfestival weiter in der Region zu bewerben!