Rebellisches Musikfestival ist eröffnet

Passend als erstes die antifaschistische Hymne „Bella Ciao“, so Louisa aus Erfurt von der Festivalleitung: „Wir starten heute unser Programm mit dem Themenblock 'Kein Fußbreit den Faschisten'.“ Gerade weil sich Faschisten hier in Thüringen breitmachen wollen, setzte und setzt das Rebellische Musikfestival ein Zeichen dagegen! Es ist ein Fest der internationalen Solidarität, steht ein für den Kampf um die Rettung der Umwelt, gegen Faschismus, Imperialismus und für eine befreite Gesellschaft.

In ihrer Presseerklärung schreibt die Festivalleitung: „Wir sind ein einzigartiges Festival mit rebellischer, antifaschistischer und revolutionärer Musik, solidarischem Miteinander und internationaler Freundschaft, das 2014 vom Jugendverband REBELL ins Leben gerufen wurde. Von Festivalbesuchern, Helfern bis Bands, alle vereint der Gedanke: rebellische Kultur durch Musik und gemeinsames Feiern wird mit der Rebellion für eine lebenswerte Zukunftsperspektive verbunden."



„Unser Name ist Programm! Gegenüber dem Krisenchaos, das die Menschen in aller Welt plagt sagen wir: Schluss!“ sagt Wanja Lange, von der Festivalleitung. "Die bereits eingeleitete Umweltkatastrophe stellt das menschliche Leben auf der Erde an sich in Frage, während die große Weltkriegsgefahr damit droht, Milliarden in Tod und Elend zu stürzen. Mit unserem fortschrittlichen Kulturverständnis beziehen wir klar Position und setzen ein Zeichen gegen den bürgerlichen Mainstream! … Unsere Grundauffassungen spiegeln sich in der Organisation und im Programm wider: Das Rebellische Musikfestival wird selbständig organisiert. Vom Auf- und Abbau zur Technik und Bandbetreuung, alles wird von selbstlosen Händen getragen. Die letzten Tage waren bereits zig Helfer da. … Mit den Bands wie: Born a Rebel, Para Sol, Up for Debate und Compania Bataclan, wird die Waldbühne beben!



Morgen geht es weiter mit den Themenblöcken: Alarmstufe Rot – Rettet die Umwelt (ab 13:40 bis 18:45) und Stoppt den Krieg – Weltweit! (ab 20 Uhr bis 02:00) Mit Essensständen ist für reichlich Verpflegung gesorgt! Mit einem Kinderprogramm ist auch an Familien gedacht. Tageskasse: Freitag 15 Euro, Samstag und Sonntag 25 Euro. Schnuppertickets für eine Stunde (bis 19:30 Uhr) sind frei. Alle die sich noch spontan entscheiden zu kommen, heißen wir herzlich willkommen!“

Gerade beginnt die Band Para Sol aus Bayreuth ...

Weitere Informationen unter: rebellischesmusikfestival.de