Seoul: Zehntausende Pflegekräften protestieren gegen Präsidenten-Veto

Am 12. Mai starb der 60-jähriger Hafenarbeiter Juan Oscar Contreras im Hafen von Rosario am Parana-Fluss während der Nachtschicht. Er war in den Fluss gestürzt und ertrunken. Als Reaktion traten die Arbeiter in diesem Terminal in den Streik und forderten, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen, um solche Arbeitsunfälle zu verhindern. Kritisiert wird auch, dass es keine Unfallambulanz gibt, denn Kollegen hatten Juan Oscar Contreras sofrot aus dem Wasser gezogen, konnten ihn aber nicht wiederbeleben. Außerdem hatte er keine Schwimmweste. Der Streik dauert auch diese Woche noch an, die Hafengesellschaft Valentin sperrte am Dienstag die streikenden Kollegen aus.