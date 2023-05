„Shadow Play“, ein bewegender Film - Jetzt auf dem SI-“Youtube“-Kanal

Zur Vorbereitung des Putsches von General Haji Mohamed Suharto am 30.September 1965 wurden tausende indonesische Militärs, darunter die führenden Putschisten, in den USA ausgebildet. Ebenso war der westdeutsche Geheimdienst und die Bundesregierung unter Ludwig Erhard stets in Kenntnis über die Vorbereitungen. Sie leistete finanzielle Unterstützung der Mördertruppen vor Ort. Der Auftakt der Massaker war die Ermordung von drei Generälen am 30. September 1965. Offizielle Staatspropaganda ist bis heute das längst widerlegte, von Suharto inszenierte, Lügenmärchen, dass sexbesessener kommunistische „Gerwani“-Frauen fanatisch auf den Leichen der drei Generäle getanzt hätten. Über die Methoden des US-Imperialismus und die Geschichtsverfälschung berichtet detailliert das nun auch in deutscher Ausgabe erhältliche Buch „Die Jakarta-Methode“ des amerikanischen Washington-Post-Korrespondenten Vincent Bevins, das die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) ergänzend zum Film zur Lektüre empfiehlt.

Der Film „Shadow Play“ ist dennoch optimistisch. Auch unter schwierigsten Bedingungen konnte der Freiheitskampf niemals erstickt werden und 1998 stürzten die Volksmassen Indonesiens die Suharto-Diktatur. Aber bis heute agiert das Militär im Hintergrund und unterdrückt vielerorts Streiks, Demonstrationen usw. Die aktuelle pseudofortschrittliche Jokowi-Regierung, die als Wahlversprechen erklärte, diese Verbrechen aufzuklären, hat in den nun neun Jahren ihrer Regierungsverantwortung nichts unternommen. Im Gegenteil: Die Dämonisierung und das Verbot der KP Indonesiens sowie die Verfolgung ihrer angeblichen Anhänger wird bis heute drakonisch fortgesetzt, einschließlich marxistischer Literatur und Symbole wie Hammer und Sichel.

Der Kampf zur Aufklärung und Verurteilung der Täter ist also von großer Bedeutung für den Kampf des indonesischen Volkes.

Die Autoren und die oppositionellen Kräfte Indonesiens hatten SI deshalb im Jahr 2006 gebeten, den Film auf Deutsch zu synchronisieren. Sie haben SI auch die Vertriebsrechte für die deutsche Ausgabe des Films übertragen. SI dankt den vielen Synchronsprechern und Übersetzern, die uns diese Aufgabe ermöglichten. Vertraglich vereinbart präsentiert SI jetzt den auf Deutsch synchronisierten Film „Shadow Play“

