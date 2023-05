Solidaritätserklärung des Internationalistischen Bündnisses Bochum

Solidarität mit Rechtsanwalt Roland Meister

Das folgende Schreiben des Internationalistischen Bündnisses Bochum ging an die Staatsanwaltschaft Hamm, an die öffentliche Stiftung „Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora“ und an Rechtsanwalt Roland Meister: