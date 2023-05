Spendenbanner für "Rote Fahne News" ist online

Die kleine Gewerkschaft Confederación General del Trabajo (CGT) hatte für den Donnerstag in Spanien die Arbeiter im Transportsektor zum Streik aufgerufen, um durchzusetzen, dass die Fahrer im öffentlichen Person- und Güterverkehr mit 60 Jahren in Rente gehen können, wie z.B. auch Bergarbeiter und Polizisten. Das offizielle Rentenalter liegt derzeit bei 65 Jahren und soll bis 2027 auf 67 Jahre steigen. In Madrid rief auch die Gewerkschaft Comisiones Obreras (CCOO) im Verkehrssektor zum Streik auf, so dass auch die Hälfte der U-Bahnen nicht fuhr. Hier wird auch die 35-Stunden-Woche und mehr Personal gefordert. Hunderte Busfahrer beteiligten sich auch in Sevilla und Valencia am Streik, in Barcelona wurde die ganze Woche gestreikt.